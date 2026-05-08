Губернатор Пермского края сообщил об атаке БПЛА на промплощадки

Прилёт беспилотников совершён на промышленные площадки Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», ввённый утром 8 мая. В 09:39 Дмитрий Махонин сообщил, что на подлёте к Перми сбит один беспилотник. Однако уже в 09:53 губернатор написал о прилёте БПЛА на промышленные площадки региона.
«Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», — рассказал Дмитрий Махонин.
В случае включения локальных систем оповещения граждан призывают направляться в укрытия — любые заглублённые помещения: подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов.