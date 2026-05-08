Китайские детали для АК-12 — следствие оценило ущерб «Калашникову» в миллионы

Дело о поставке некачественных деталей концерну «Калашников» связано с модернизацией автомата АК-12. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
По версии следствия, в 2023 году «Калашников» дорабатывал автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра. Для этого концерну понадобились полуфабрикаты двух деталей.
Их решили купить у сторонних компаний. Сначала концерн получил пробную партию. Проверка прошла без замечаний. Следствие считает, что представители «Калашникова» тогда не знали, что детали сделали в Китае по российским чертежам.
Позже фирма «Ивановские ковши» заказала винтовые гайки у двух китайских компаний. После этого в «Калашников» поступили две партии — всего более 17 тысяч изделий. Проверяющие забраковали примерно каждую пятую деталь. По версии следствия, китайские полуфабрикаты не подходили под требования заказчика. Поэтому оплачивать их по договорам не должны были.
Уголовное дело уже поступило в суд.
