Беспилотники ВСУ ударили по промплощадкам Пермского края

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по промышленным площадкам Пермского края. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
— Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб, — написал Махонин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в случае включения систем оповещения об угрозе атаки БПЛА, следует незамедлительно найти укрытие.
В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 264 беспилотника ВСУ над российской территорией. БПЛА ликвидировали над Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.
7 мая режим беспилотной опасности ввели на территории Чечни. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «киевский режим в неонацистском угаре» активизировался перед 9 Мая.