Хищения свыше 42 млн тенге выявили в детсаде ВКО

Усть-Каменогорск. 8 мая. КазТАГ — В Ясли-саду села Малонарым проведена проверка, в ходе которой выявлены подозрения в незаконном начислении свыше Т42 млн на счета заведующей и бухгалтера, а также в необоснованной невыплате налогов и обязательных отчислений сотрудникам учреждения, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Проверкой района Үлкен Нарын в КГКП “Ясли-сад с. Малонарым” установлено, что бухгалтер детского сада на протяжении трех лет начисляла на свой счет и счет заведующей излишние суммы по заработной плате, а также средства, предназначенные для оплаты налогов и обязательных отчислений. Длительное время не производилась уплата индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений 18 работникам воспитательного учреждения. Всего на счета заведующей и бухгалтера незаконно перечислено свыше Т42 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

По факту начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.