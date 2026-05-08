Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные предприятия

Промышленные предприятия в Пермском крае подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сотрудников эвакуировали.

Промышленные предприятия в Пермском крае подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сотрудников эвакуировали.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников, — сообщил глава региона. — По предварительной информации жертв и пострадавших нет».

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Губернатор призвал местных жителей при включении «локальных систем оповещения» отправляться в укрытие. Таковым, по его словам, может быть «любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше