БПЛА совершили налёт на промышленные площадки в Пермском крае

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилёт вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал он в своём сообщении.
В ответ на угрозу была проведена эвакуация сотрудников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», а также работает оперативный штаб. Губернатор призвал население соблюдать осторожность и при активации локальных систем оповещения направляться в укрытия.
Напомним, этой ночью началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.