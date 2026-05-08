Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА совершили налёт на промышленные площадки в Пермском крае

В Пермском крае был совершён налёт беспилотных летательных аппаратов на промышленные площадки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Источник: Life.ru

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилёт вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал он в своём сообщении.

В ответ на угрозу была проведена эвакуация сотрудников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», а также работает оперативный штаб. Губернатор призвал население соблюдать осторожность и при активации локальных систем оповещения направляться в укрытия.

Напомним, этой ночью началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше