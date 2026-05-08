Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеход погиб под колесами автомобиля на Космическом проспекте в Омске

44-летний водитель сбил мужчину при выезде со двора.

Источник: Комсомольская правда

В Омске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Днем 6 мая на Космическом проспекте 44-летний водитель, выезжая со двора дома номер 14ж/1 на улицу Манякина, сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части навстречу движущемуся автомобилю. В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты напоминают: при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по основной дороге. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в установленных местах и убедившись в безопасности маневра.