Пешеход погиб под колесами автомобиля на Космическом проспекте в Омске

В Омске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Днем 6 мая на Космическом проспекте 44-летний водитель, выезжая со двора дома номер 14ж/1 на улицу Манякина, сбил пешехода.
По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части навстречу движущемуся автомобилю. В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Специалисты напоминают: при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по основной дороге. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в установленных местах и убедившись в безопасности маневра.