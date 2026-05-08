Похороны обернулись новой смертью — жена не пережила прощания с мужем

Жительница Мексики умерла во время церемонии прощания с мужем, который погиб в аварии с катафалком. Об этом сообщают местные СМИ.
По их данным, женщине стало плохо после того, как она подошла к гробу и увидела тело супруга.
Мужчина работал директором похоронного бюро. Он погиб в ДТП с участием катафалка. Подробные обстоятельства аварии пока не раскрываются.
После гибели тело мужчины доставили на церемонию прощания. Во время похорон его жена подошла к гробу и вскоре потеряла сознание. Люди, находившиеся рядом, пытались ей помочь.
Спасти женщину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
Местные издания опубликовали имена супругов. При этом официальные данные о точном времени смерти женщины и медицинское заключение пока не приводятся.
Читайте также: Маньяк вывозил женщин в лес и открывал охоту на них — в лесах нашли десятки тел.