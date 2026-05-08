Мэр Москвы сообщил о 88-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на столицу. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАКС.
В этот же день дроны украинской армии ударили по промышленным площадкам Пермского края. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в результате атаки пострадавших нет, специалисты работают на месте происшествия.
8 мая Минобороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 264 беспилотника ВСУ над российской территорией. БПЛА ликвидировали над Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.