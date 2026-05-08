Не менее одного дрона ВСУ сбили над Белгородской областью ночью 8 мая

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— С 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, республик Крым, Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного море, — уточнили в военном ведомстве.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое мужчин и подросток пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше