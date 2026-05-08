В селе Ростовской области обломки БПЛА повредили 20 домов и три машины

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ночь на 8 мая вражеские дроны атаковали донской регион. В результате падения обломков беспилотников в селе Чалтырь Мясниковского района повреждены 20 частных домов и три автомобиля. Обследование домов продолжается. На данный момент известно, что пострадавших нет. В домах частично разрушена кровля, а также выбиты стёкла. «После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что в Первомайском районе донской столицы, где в результате падения обломков БПЛА загорелось административное четырёхэтажное здание, пожар полностью ликвидирован.