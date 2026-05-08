20 частных домов повреждены в Мясниковском районе в результате атаки

В селе Чалтырь Мясниковского района на 8:00 зафиксированы повреждения 20 частных домовладений и трёх автомобилей, вызванные падением фрагментов беспилотника.
На данный момент известно о частичном разрушении крыш и выбитых оконных стёклах. Сведений о пострадавших не поступало. Осмотр территорий продолжается. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как только аварийно-спасательные службы завершат работу, и обстановка станет безопасной, представители районной администрации обойдут каждый пострадавший дом, чтобы зафиксировать ущерб от ночного обстрела. Всем жителям, чьё имущество пострадало, будет предоставлена своевременная поддержка.
Тем временем в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью потушен пожар в четырёхэтажном административном здании, возникший после падения обломков БПЛА. На текущий момент возгорание ликвидировано, угроза распространения огня устранена.