На подлёте к Москве сбили беспилотник

Напомним, этой ночью между Россией и Украиной началось перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ пригрозили, что ответом на попытку сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ станет удар по центру Киева. А Владимир Зеленский, намекая на возможную атаку, заявил, что лидерам иностранных государств не стоит ехать в Москву 9 мая.