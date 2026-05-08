На подлёте к Москве сбили беспилотник

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале в «Максе».
Напомним, этой ночью между Россией и Украиной началось перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ пригрозили, что ответом на попытку сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ станет удар по центру Киева. А Владимир Зеленский, намекая на возможную атаку, заявил, что лидерам иностранных государств не стоит ехать в Москву 9 мая.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.