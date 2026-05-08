Стало известно о здоровье детей, отравившихся газом под Омском

Дети, экстренно госпитализированные после отравления природным газом во время занятия в кружке по информатике, продолжают оставаться под наблюдением врачей.
«Головокружительное» занятие.
Утро 6 мая в Тарской средней школе № 3 в Омской области началось с тревожной ситуации: во время обычного урока информатики в отдельно стоящем здании ИТ-клуба дети внезапно почувствовали себя плохо. У школьников закружились головы, нарастало общее недомогание — стало ясно, что продолжать занятие невозможно. Педагоги сработали оперативно: быстро и организованно эвакуировали ребят из помещения.
Вскоре выяснилось, что причина недуга — утечка газовоздушной смеси. Несчастье произошло из-за работ по опрессовке газопровода неподалёку от школы: технические мероприятия, призванные проверить надёжность системы, обернулись угрозой для здоровья детей и взрослых.
Медицинская помощь понадобилась сразу 15 людям, среди которых оказался один взрослый. Врачи провели тщательный осмотр пострадавших. Восьмерых после оказания необходимой помощи отпустили лечиться амбулаторно, а семеро остались под наблюдением медиков. По состоянию на 12 мая шесть детей находились в педиатрическом отделении Тарской центральной районной больницы — их состояние врачи охарактеризовали как удовлетворительное.
Кто виноват?
Инцидент не остался без внимания правоохранительных органов: Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — о халатности (ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Правохранители намерены скрупулёзно изучить все обстоятельства происшествия: выяснить точные причины утечки, детально восстановить хронологию событий и установить, кто отвечал за проведение работ по опрессовке и обеспечение безопасности вблизи образовательного учреждения.
Дело получило широкий резонанс: его ход поставлен на контроль центрального аппарата СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального Следственного комитета Виталию Батищеву подготовить подробный доклад о промежуточных результатах расследования.