Махонин: Украинские БПЛА атаковали производственные площадки в Пермском крае

Дроны ВСУ атаковали промышленные площадки в Пермском крае. Об этом сообщил в Max губернатор края Дмитрий Махонин.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников», — написал он.

Сотрудники предприятия были эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают все оперативные службы. Развернут оперативный штаб.

Махонин добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Отметим, что это вторая атака ВСУ на Пермский край за последние два дня. В четверг один дрон попал по промышленному предприятию, еще один — по жилому дому в Перми.

