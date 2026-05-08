Мошенники переходят на «конструкторы» в Telegram для обмана с фальшивыми доходами

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области 14-летняя ученица попала в ловушку телефонных аферистов и добровольно отдала им сейф с крупной наличностью. Злоумышленники связались с девушкой под видом сотрудников некой сервисной службы и заявили о «взломе личного кабинета». Получив код из СМС, они убедили несовершеннолетнюю, что от её имени могут начать финансировать запрещённые структуры. Под психологическим давлением школьница поверила лжецам и вручила пришедшему «специалисту» сейф с деньгами.