Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные

Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к тяжёлым травмам спортсмена: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи боролись за его жизнь, но позже футболист скончался. Правоохранительные органы задержали подозреваемых.