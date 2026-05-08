В Башкирии пропала 31-летняя Екатерина Хисамова

В Башкирии ищут пропавшую 31-летнюю женщину.

Источник: ЛизаАлерт

В Башкирии волонтеры и полиция разыскивают 31-летнюю Екатерину Хисамову. Жительница Благовещенска пропала 30 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, рост женщины около 155 сантиметров, она худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами. В день исчезновения Екатерина была одета в черный плащ, серую футболку, леопардовое трико и бело-серые кроссовки.

Добровольцы просят жителей республики внимательно посмотреть на фотографию пропавшей. Не исключено, что женщина может находиться в любом районе города или за его пределами.

Всех, кто видел Екатерину или знает что-либо о ее местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8−800−700−54−52 или по номеру 112.