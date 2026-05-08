20 домов и здание администрации повреждены при атаке дронов в Ростовской области

ПВО продолжает отбивать атаку дронов на Москву и область. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице сбили ещё один беспилотник. Всего с начала этих суток уничтожили уже 20 дронов. Никто не пострадал, разрушений пока не зафиксировано.