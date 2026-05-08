ВСУ атаковали Ростов: последствия ударов

В Ростовской области после падения обломков беспилотника повреждены 20 частных домов в селе Чалтырь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, также повреждены три автомобиля. В домах частично разрушена кровля, выбиты стёкла. Пострадавших нет, обследование продолжается.
В Первомайском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА загорелось четырёхэтажное административное здание. Пожар полностью ликвидирован.
