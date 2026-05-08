Плен в Мьянме — россиянка назвала скам-центр «конвейером смерти»

СМИ ранее не раз сообщали о мошеннических центрах в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Туда людей заманивают через соцсети и мессенджеры, обещая высокооплачиваемую работу. После приезда у жертв, как сообщалось, отбирают паспорта. Затем их под угрозами и насилием заставляют участвовать в схемах кибермошенничества.