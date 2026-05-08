Плен в Мьянме — россиянка назвала скам-центр «конвейером смерти»

Освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала об условиях, в которых ее удерживали после прибытия в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам женщины, такие объекты работают как система принуждения. Она назвала их «конвейером смерти».
Россиянка сообщила, что после прибытия оказалась в закрытом повстанческом поселении. Там находились местные жители и круглосуточная охрана.
Выходить за пределы территории ей не разрешали. При этом, по словам женщины, ей не объясняли, что будет дальше.
Она также рассказала, что среди удерживаемых были не только граждане России и стран СНГ. В центре находились люди из разных государств. По ее словам, это говорит о международном масштабе подобных схем.
СМИ ранее не раз сообщали о мошеннических центрах в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Туда людей заманивают через соцсети и мессенджеры, обещая высокооплачиваемую работу. После приезда у жертв, как сообщалось, отбирают паспорта. Затем их под угрозами и насилием заставляют участвовать в схемах кибермошенничества.
Ранее посольство России в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданку РФ освободили из скам-центра. Операция прошла при участии сотрудников российского посольства в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме, аккредитованного также в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.
