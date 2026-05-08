Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 аэропортов юга РФ остановили работу из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

Из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в административное здание аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов на юге России. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Минтрансе.

Из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в административное здание аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов на юге России. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Минтрансе.

Уточняется, что дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России».

— Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Минтрансе уточнили, что данные о дальнейшей работе аэропортов будут обновлены в 11:00 по московскому времени.

7 мая восемь аэропортов России приостановили прием и отправку рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Двумя днями ранее авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание своих рейсов в связи с временными ограничениями на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево и ряде других воздушных гаваней.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше