13 аэропортов юга РФ остановили работу из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

Уточняется, что дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России».
— Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Минтрансе уточнили, что данные о дальнейшей работе аэропортов будут обновлены в 11:00 по московскому времени.
7 мая восемь аэропортов России приостановили прием и отправку рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Двумя днями ранее авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание своих рейсов в связи с временными ограничениями на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево и ряде других воздушных гаваней.