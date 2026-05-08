Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В совершении преступления обвиняется внучка погибших — 31-летняя Екатерина Тархова и 79-летняя Таисия Киселева. Им инкриминируют убийство, надругательство над телами, мошенничество, кражу и подделку документов.
Следствие установило, что Тархова вместе с двумя соучастниками отравила собственных дедушку и бабушку. Тела убитых заморозили азотом, расчленили и разбросали по мусорным контейнерам. Затем обвиняемые похитили имущество погибших. Общая стоимость похищенного и уничтоженного превысила 3 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Самарский областной суд.
Как писал KP.RU, в рамках расследования уголовного дела проведено более 40 комплексных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических.