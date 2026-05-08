В Красноярском крае из-за паводка закрыли движение почти на 30 участках дорог

Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае из-за паводков остается закрыто движение на 28 участках трасс Абанского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского и других округов. Как сообщили в КрУДоре, на подходах к переливам стоят дорожные знаки.

Как только паводок пойдет на спад, а вода уйдет с полотна, специалисты приступят к восстановительным работам: проведут отсыпку обочин и обновят дорожное покрытие.

Всего с начала паводка переливы фиксировались на 58 участках трасс.

Ранее мы писали, что на утро 8 мая в крае действует один лесной пожар на площади 55 га — тайга горит в Усинском лесничестве.