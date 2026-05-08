Приостановлена работа 13 аэропортов на Юге России

Вносятся изменения в процедуры диспетчерского обслуживания воздушных судов в южном регионе.

Работа центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге, скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в здание.

Сотрудники центра не пострадали, в настоящее время специалисты оценивают техническое состояние навигационного оборудования.

В сложившихся обстоятельствах вносятся изменения в процедуры диспетчерского обслуживания воздушных судов в южном регионе. Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта совместно с авиаперевозчиками и аэропортовыми комплексами оперативно пересматривают график вылетов и прилётов.

На текущий момент приостановлена деятельность аэропортов в следующих городах: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас (Ингушетия), Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Сведения о возобновлении работы аэропортовых узлов будут актуализированы сегодня к 11:00 по московскому времени.

