В Прикамье осудили приезжего, который на катере насмерть сбил рыбака

Трагедия произошла 28 августа 2025 года в акватории Сылвы.

Приезжего в Прикамье мужчину осудили за то, что он на катере насмерть сбил рыбака, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Трагедия произошла 28 августа 2025 года в акватории Сылвы, примерно в двух километрах от деревни Никулино. Катер под управлением 40-летнего мужчины врезался в рыбацкую лодку. Рыбак от полученных травм скончался на месте, а судно затонуло.

Оказалось, что водитель катера приехал в Пермский край из центральной части России. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запретили управлять водным транспортом ближайшие два года.