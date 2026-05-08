В Красноярском крае собаки вновь напали на ребенка

В деревне Плоское три собаки укусили 11-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае собаки вновь напали на ребенка. Информация была опубликована в СМИ, затем в ходе мониторинга попала к правоохранителям. Следственный комитет по итогам проверки завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Предварительно установлено, что ЧП случилось в деревне Плоское Емельяновского муниципального округа. Три собаки напали и покусали 11-летнюю девочку. Родители вызвали скорую помощь, ребенку пришлось накладывать швы.

По словам жителей деревни, эти собаки не бездомные, у них есть хозяйка, которая постоянно выпускает их на самовыгул. Сельчане давно отбиваются от агрессивных животных. Проблема тянется два года, а владелица не слышит соседей и сама проявляет агрессию.

Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном следкоме.