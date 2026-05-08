Самарцам объяснили, что делать при незаконном оформлении кредита

Адвокат Анастасия Яковлева рассказала, что делать, если мошенники оформили на чужое имя кредит. В первую очередь нужно обратиться в организацию, которая его выдала, и сообщить, что заем был выдан без согласия, то есть незаконно. Об этом сообщает агентство Прайм.
«Затем следует обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о мошенничестве. Нужно будет предоставить все возможные доказательства того, что заем был оформлен незаконно. Это может быть детализация СМС, время или факты взлома мобильных устройств, сканы электронных писем, например от “Госуслуг”, и другое», — рассказала адвокат.
К заявлению в полицию нужно приложить копию обращения в финансовую организацию. В таком случае они будут обязаны дать ответ в течение 15 дней. Если банк или МФО отказали в аннулировании долга, следует обратиться в суд.