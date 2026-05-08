Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону введен режим ЧС после падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия», — сообщил чиновник.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил о массированной ночной атаке БПЛА на регион. Многочисленные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры зафиксированы, помимо столицы, в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше