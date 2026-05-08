Дело о гибели футболиста Ерошевича рассмотрят с присяжными

Уголовное дело о драке в Подмосковье, в которой погиб футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил один из участников процесса.
— Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор, — цитирует источник РИА Новости.
В подмосковный суд дело поступило в конце февраля. Обвиняемыми по делу проходят четыре иностранных гражданина.
Они обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего», «хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «побоях».
Инцидент произошел в августе 2025 года. Тогда Ерошевич вместе с другом пошел в бар «Андеграунд». Там он сцепился с другим спортсменом, с которым у него до этого произошел конфликт на поле.
Потасовка продолжилась на улице у заведения, где Ерошевича и его товарища избили толпой. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.