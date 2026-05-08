В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе, где нанесен ущерб из-за атаки БПЛА

Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района после ночной атаки беспилотников. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил глава города Александр Скрябин, уточнив, что решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Провел внеочередное заседание КЧС. Принято решение ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в Ростовской области из-за падения обломков беспилотника пострадали сразу несколько районов. В Таганроге фрагменты дрона повредили гараж. В Чалтыре повреждена кровля домов, выбиты стекла, загорелось дерево. В промзоне района загорелись склады, обрушилось здание.
Работа регионального центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону временно приостановлена из-за попадания БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России». В связи с этим временно закрыты 13 аэропортов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов для обеспечения безопасности полетов.
