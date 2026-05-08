Слюсарь: 20 частных домов повреждены в Ростовской области при атаке ВСУ

В Мясниковском районе Ростовской области 20 домов и три машины повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что специалисты продолжают обследовать дома. Пострадавших в результате налетов, по его словам, нет.

— В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки, — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что всем жителям будет оказана необходимая помощь.

8 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ с момента объявленного Россией перемирия 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО.

7 мая восемь аэропортов России приостановили прием и отправку рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

В тот же день председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине. По его словам, у ЕС существует потенциал для диалога с Кремлем.

