Свыше 50 рейсов не могут вылететь из Сочи после удара по филиалу «Аэронавигации»

Раньше в Пермском крае беспилотники атаковали промышленные объекты. Из-за угрозы людей с работы эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. В регионе до сих пор действует режим «Беспилотной опасности» и работает специальный штаб.