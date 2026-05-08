В районе Ростова ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах Железнодорожного района после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин после внеочередного заседания комиссии по ЧС.
«Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района, где нанесён ущерб после падения беспилотного летательного аппарата», — написал он.
Утром 8 мая губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что украинские военные выпустили по Ростовской области беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадавших нет. Повреждены несколько жилых домов и грузовой автомобиль, в Первомайском районе загорелось четырёхэтажное административное здание, а в переулке Аэроклубовский вспыхнуло дерево.
Пожар в Первомайском районе, возникший из-за падения обломков дрона, спасатели потушили утром 8 мая.
