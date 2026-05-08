Двух приезжих осудили за производство 42 килограммов наркотиков в Подмосковье

Московский областной суд приговорил к длительным срокам Асадбека Хошимова и Маруфа Омонова, которые организовали нарколабораторию в подмосковной деревне Чащь и произвели там более 42 килограммов наркотиков. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области назначил виновным наказание в виде лишения свободы — Хошимову сроком на 15 лет и один месяц, Омонову на 15 лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По решению инстанции, у мужчин также конфисковали мобильные телефоны. По данным следствия, злоумышленники варили мефедрон с сентября по октябрь 2024-го. Силовики пресекли преступную деятельность, изъяли наркотики, а также свыше 23 килограммов прекурсоров.

До этого силовикам попались пять украинцев, которые произвели более 49 килограммов запрещенных веществ в Подмосковье. В отношении мужчин завели уголовное дело. Они получили до 19,5 года лишения свободы.