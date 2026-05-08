В Железнодорожном районе Ростова ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Власти Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района города после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
Он добавил, что будет организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба. Для приёма заявлений у пострадавших организуют подомовой обход.
Коммунальщикам поручили оказать помощь жильцам пострадавших домов в восстановлении подачи ресурсов, а также приступить к уборке придомовых территорий.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.