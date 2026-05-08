Автомобиль сбил двух монтеров пути на улице Бекетова

Два монтера пути ООО «ФОРТ» пострадали в ДТП на улице Бекетова в Нижнем Новгороде 4 мая, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Три работника под руководством мастера на огражденном участке проезжей части (рядом с домом № 86 по улице Бекетова) выполняли гарантийные работы по ремонту асфальтового покрытия трамвайных путей. Около 22:30 на огражденный участок влетел автомобиль и сбил двух монтеров.
Пострадавших работников доставили в медицинское учреждение. Врачи отнесли травмы одного монтера к категории тяжелых, а травмы второго — к категории легких.
«Инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин», — добавил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что специалисты проверяют информацию о нападении на парикмахера в Нижнем Новгороде.