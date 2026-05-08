Полиция стреляла по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика в Ленобласти

— Нарушитель грубо нарушал правила, вылетал на встречку и проезжал на красный свет. Он не реагировал на требования полицейских и создавал опасность для других водителей и пешеходов. Тогда один из инспекторов решил применить оружие. Сначала он выстрелил в воздух, а затем несколько раз попал по колесам преследуемой машины. Иномарку удалось остановить, — рассказали в полиции.