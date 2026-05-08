В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, пострадали дети

39-летний водитель «Лады Калины» врезался в попутный автомобиль, после чего его машину выкинуло на остановку. В результате наезда пострадали двое девятилетних мальчиков. Детей доставили в больницу, сообщили в воронежском УМВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Воронеже после аварии «Ладу Калину» выбросило прямо на остановку. В результате пострадали двое девятилетних мальчиков, сообщили в УМВД России по региону.

Авария случилась в четверг в 20:30 мск у дома № 20 на улице Корольковой. 39-летний местный житель за рулем «Лады Калины» врезался в попутный «Фольксваген». От удара отечественную легковушку по инерции выкинуло на остановку общественного транспорта, где машина сбила двух девятилетних пешеходов.

В полиции уточнили, что дети получили травмы. Их доставили в больницу.