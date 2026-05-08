Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 14 тыс. путешественников застряли в аэропортах юга России

Наиболее сложная обстановка сложилась в аэропорту Сочи.

По информации Ассоциации туроператоров России, примерно 14 тыс. пассажиров вынуждены ожидать отправления из аэропортов южных регионов РФ, где временно приостановлена авиационная деятельность.

Согласно оценкам экспертов АТОР, актуальным на 10:00 8 мая, в этих авиаузлах отменено или перенесено свыше 80 рейсов. Большинство задержанных пассажиров направляются по внутренним маршрутам.

Наиболее сложная обстановка сложилась в аэропорту Сочи: к текущим ограничениям добавились последствия масштабных сбоев в расписании, наблюдавшихся в течение предыдущих двух дней.

Кроме того, из-за остановки работы южных авиагаваней пострадали и международные перевозки: 13 рейсов (ориентировочно три тысячи туристов) из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа отменены или задерживаются. В АТОР предупреждают, что это неизбежно вызовет нарушения в расписании вылетов из зарубежных аэропортов в указанные российские города. Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что работа 13 аэропортов на юге страны была временно приостановлена после инцидента с беспилотниками, атаковавшими здание филиала «Аэронавигация Юга России». В список вошли аэропорты: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.