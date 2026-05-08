Около 14 тыс. путешественников застряли в аэропортах юга России

Кроме того, из-за остановки работы южных авиагаваней пострадали и международные перевозки: 13 рейсов (ориентировочно три тысячи туристов) из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа отменены или задерживаются. В АТОР предупреждают, что это неизбежно вызовет нарушения в расписании вылетов из зарубежных аэропортов в указанные российские города. Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что работа 13 аэропортов на юге страны была временно приостановлена после инцидента с беспилотниками, атаковавшими здание филиала «Аэронавигация Юга России». В список вошли аэропорты: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.