Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары направлено в суд

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. В зависимости от роли каждой они обвиняются в убийстве, надругательстве над трупами, махинациях с документами и кражах, совершенных в отношении экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Двое подельников Светлана и Дмитрий Метревели, чьи дела выделены в отдельное производство, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает надзорное ведомство.