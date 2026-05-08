На Дону в селе Чалтырь после ночной атаки БПЛА повреждено 50 домов

На Дону продолжается ликвидация последствий ночной атаки БПЛА. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своих соцсетях. После ночной атаки дронов на донские спасатели и местные власти разбираются с ущербом. В селе Чалтырь Мясниковского района к 10:30 утра зафиксировали, что обломки беспилотников повредили 50 частных домов и три автомобиля. Осмотры продолжаются — возможно, число пострадавших строений изменится. В районах, где зафиксированы падения обломков, уже работают специальные комиссии: они оценивают ущерб и готовят документы для выплат. Для повреждённых домов ввели режим ЧС — это упростит и ускорит оказание помощи. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Информация уточняется.