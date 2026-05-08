Полиция Алматы мониторила соцсети и нашла «интересный» магазин

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, в результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъята партия пневматического оружия, а также холодное оружие.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в полиции, этот случай — не единичный. Работа по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота оружия ведется на системной основе.
С начала проведения целевых мероприятий районными подразделениями полиции из незаконного оборота изъято 619 единиц запрещенных предметов, по выявленным фактам начаты досудебные расследования.
5 мая в КНБ рассказали о пресечении контрабанды оружия на границе.