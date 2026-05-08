Опасный вирус нашёл в томатах нижегородский Россельхознадзор

Специалисты нижегородской лаборатории выявили патоген, способный уничтожить до 70% урожая овощей.

В партии импортных томатов массой 20 тонн, поступивших из Узбекистана, обнаружен опасный карантинный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области со ссылкой на результаты экспертизы лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В ходе лабораторных исследований специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Данный патоген является крайне агрессивным и представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, так как быстро распространяется и поражает посадки перца и томатов.

Сведения о зараженной продукции оперативно направлены в контролирующие органы для принятия мер. В соответствии с фитосанитарными нормами, ввоз такой партии на территорию региона запрещен — продукция подлежит уничтожению или возврату отправителю.

Ранее сообщалось, что нарушения выявили в нижегородском зоотеатре «Котодеревня».