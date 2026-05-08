Сестра погибшего от инфекции мальчика в Приморье идет на поправку

Сестра ребенка, скончавшегося в поселке Ярославский Хорольского округа, в ближайшее время вернется домой. Девочка находится в стационаре Хорольской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии, рядом с ней постоянно находится отец. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморского края.
Эпидемиологическая обстановка в населенном пункте остается стабильной. Новых случаев заболевания не выявлено. Все контактные лица прошли вакцинацию по эпидемиологическим показаниям и получают химиопрофилактику. Медицинские специалисты продолжают ежедневный мониторинг состояния жителей, чтобы своевременно реагировать на любые изменения.
Напомним, трагедия произошла 3 мая. Еще 30 апреля 10-летний мальчик почувствовал недомогание, однако за медицинской помощью родители не обращались, и ребенок скончался. Предварительный диагноз «менингококковая инфекция» у погибшего пока не подтвержден лабораторно — исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Минздрава Приморья и профильных ведомств.
