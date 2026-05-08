Психически больной прихожанин ранил ножом протоиерея

37-летний житель Калмыкии напал на протоиерея Анатолия Склярова, который совершал требы утром того дня в Казанском кафедральном соборе Элисты. Он подошёл к священнику после службы. Тот ожидал, что прихожанин заговорит на духовные темы. Однако незнакомец достал нож и попытался убить своего собеседника. Поздним вечером в Следкоме Калмыкии сообщили, что нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Подошёл с разговором и набросился с ножом.
Случившееся в Казанском кафедральном соборе продолжают обсуждать жители Элисты. Утром 7 мая неизвестный на тот момент мужчина набросился с ножом на священнослужителя.
Анатолий Скляров совершал требы в соборе. После службы к нему подошёл мужчина — протоиерей предположил, что тот хочет побеседовать с ним на духовные темы. Однако разговора не случилось — мужчина внезапно выхватил нож и попытался нанести священнику смертельные раны.
Спасло протоиерея только то, что он прекрасно подготовлен физически и, увидев в руках нападавшего оружие, сумел уйти от удара. Ранена у него только рука. Очевидцы вызвали медиков, бригада скорой помощи доставила пациента в больницу, его экстренно госпитализировали, здоровьем священнослужителя занялись врачи одной из больниц Элисты. Полиция тем временем приступила к розыску подозреваемого.
Психически нездоров: нападение объяснили в епархии.
Ситуацию прокомментировали в Элистинской и Калмыцкой епархии Русской православной церкви. По данным её руководства, напавший страдает психическим заболеванием.
«Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности и заболеванием, которым он страдает. Они не были направлены против чувств верующих», — говорится в официальном заявлении.
В епархии выразили благодарность правоохранителям за оперативную работу по задержанию подозреваемого и выразили искреннюю поддержку протоиерею Анатолию Склярову, его семье, родным и близким, а также духовенству и прихожанам Казанского кафедрального собора.
Священнослужители призвали православных верующих и всех элистинцев сохранять спокойствие и воздержаться от распространения непроверенной информации. А также помнить о необходимости христианского милосердия и сострадания.
Ведётся расследование, решается вопрос об аресте.
В СУ СК по Калмыкии подтвердили, что следственными органами возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Западном районе Элисты. Его фигурантом стал 37-летний местный житель.
«Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства случившегося произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения», — сообщила vlg.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Тамара Эльдеева.
Об Анатолии Склярове известно, что он руководит в Элистинской епархии отделом по взаимодействию с казачеством и ведёт активную деятельность. Так, осенью 2025 года он принял участие в I Всероссийском съезде духовенства, окормляющего верующих сотрудников и военнослужащих войск Нацгвардии РФ. Годом ранее протоиерей обратился к участникам панихиды по жертвам репрессий в отношении казачества в храме-часовне преподобного Сергия Радонежского города Элисты.
Бытовой криминал: нападения не связаны с идеологией.
В последние годы в разных регионах России случилось несколько нападений на священников.
Так, летом 2024 года в Дербенте во время теракта был убит 66-летний протоиерей Николай Котельников. Он больше 40 лет служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Тогда же погиб охранник церкви.
В Москве в мае 2025 года на игумена Евмения напал неизвестный ему мужчина во время презентации книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в одном из книжных магазинов Москвы. Нападавший обвинил его в попрании «православных скрепок» и распылил баллончик.
Осенью того же года в подмосковном Пушкино четверо молодых людей безобразно вели себя рядом храмом. А в ответ на замечание настоятеля, который попросил их сбавить громкость музыки и перестать нецензурно ругаться, один из них бросил камень в священнослужителя.
Следствие связывает большинство таких нападений не с идеологическими мотивами, а с бытовым криминалом, асоциальным поведением или психическими заболеваниями преступников.