В Самарской области будут судить ОПГ торговцев контрафактным табаком на 17 млн рублей

В Самаре предстанут перед судом десять участников ОПГ, которая занималась оборотом немаркированной табачной продукции. Им вменяется приобретение, хранение и сбыт табачных изделий без акцизных марок в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, с января по июнь 2024 года фигуранты арендовали на территории Самары склады и торговые павильоны, где организовали хранение и розничную продажу контрафактных сигарет. Преступную деятельность пресекли силовики.

Из незаконного оборота изъято более 138 тыс. пачек сигарет. По оценке следствия общая стоимость продукции, превысила 17 млн рублей.

В рамках уголовного дела были арестованы банковские счета участников группы на сумму 11 млн рублей и принадлежащие им автомобили общей стоимостью 14 млн рублей. После вручения обвинительного заключения материалы передадут на рассмотрение в Советский районный суд Самары.