ДТП с двумя пострадавшими произошло в Нижегородской области

Происшествие имело место в Уренском районе. За рулем Suzuki Baleno находилась 18-летняя девушка. По информации ведомства, она не учла дорожные условия, превысив безопасную скорость. На очередном вираже она потеряла контроль над автомобилем, выехав на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Renault Master, управляемым 64-летним мужчиной.