ДТП с двумя пострадавшими произошло в Нижегородской области

Ранним утром 8 мая в Нижегородской области произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека: водитель и пассажирка. Информацию подтвердили в региональном УГИБДД.

Происшествие имело место в Уренском районе. За рулем Suzuki Baleno находилась 18-летняя девушка. По информации ведомства, она не учла дорожные условия, превысив безопасную скорость. На очередном вираже она потеряла контроль над автомобилем, выехав на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Renault Master, управляемым 64-летним мужчиной.

Вследствие аварии травмы получили как водитель Suzuki, так и 57-летний пассажир Renault.

Обоих пострадавших госпитализировали в Северный межмуниципальный медицинский центр.

Ранее нижегородским мотоциклистам и самокатчикам напомнили правила безопасности.