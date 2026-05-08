Двадцать школьников эвакуировали вертолетом из-за угрозы затопления в Иркутской области

Сложная гидрологическая обстановка складывается на севере Иркутской области, где из-за весеннего половодья и ледовых заторов стремительно поднимается уровень рек. Власти региона приступили к превентивной эвакуации несовершеннолетних из зон риска.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что накануне поздно вечером из Катангского района в Иркутск были эвакуированы 20 школьников с 1-го по 10-й классы. Детей разместили в кампусе образовательного центра «Персей» в Ангарском городском округе, где для них организовано пятиразовое питание, культурная программа и психологическое сопровождение. Глава региона добавил, что 9 мая планируется вывезти еще четверых детей. Также авиация и группа взрывников сопровождают ледоход на реке Лене на участке от Киренска до села Петропавловское.
Кобзев отметил, что эвакуационные мероприятия начались еще в конце апреля, когда Центр медицины катастроф вывез двоих маломобильных граждан, а 1 мая вертолет Ми-8 забрал 17 местных жителей, которые сейчас размещены у родственников.
В Главном управлении МЧС по Иркутской области уточнили, что по состоянию на полдень 8 мая уровень воды в реке Непе в районе села Токма достиг 576 сантиметров, значительно превысив критическую отметку в 510 сантиметров. В ведомстве предупреждают о сохраняющейся опасности дальнейшего подъема воды и реальной угрозе полного затопления населенного пункта. Сейчас межведомственные группы ведут круглосуточный мониторинг, оказывают жителям адресную помощь и уже подготовили пункты временного размещения.
Как пишет телеграм-канал Babr Mash, вышедшие из берегов реки Нижняя Тунгуска и Непа затопили автомобильные дороги и переправы в селах Подволошино и Преображенка.