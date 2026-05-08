Двадцать школьников эвакуировали вертолетом из-за угрозы затопления в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что накануне поздно вечером из Катангского района в Иркутск были эвакуированы 20 школьников с 1-го по 10-й классы. Детей разместили в кампусе образовательного центра «Персей» в Ангарском городском округе, где для них организовано пятиразовое питание, культурная программа и психологическое сопровождение. Глава региона добавил, что 9 мая планируется вывезти еще четверых детей. Также авиация и группа взрывников сопровождают ледоход на реке Лене на участке от Киренска до села Петропавловское.