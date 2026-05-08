Мужчине ампутировали ногу после полученной на воронежском заводе травмы

Несчастный случай на вагоноремонтном заводе в Лисках привёл к уголовному делу. Его возбудили по статье о нарушении требований труда, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области в четверг, 7 мая.