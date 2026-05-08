Мужчине ампутировали ногу после полученной на воронежском заводе травмы

Несчастный случай на вагоноремонтном заводе в Лисках привёл к уголовному делу. Его возбудили по статье о нарушении требований труда, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области в четверг, 7 мая.
Инцидент произошёл 16 апреля. 51-летний слесарь получил серьёзную травму ноги в результате наезда погрузчика, которым управлял его коллега. Водитель наехал на мужчину, когда двигался задним ходом. Пострадавшего доставили в больницу. Спустя несколько дней пациенту ампутировали ногу.
Следователи СК осмотрели место происшествия. Идут допросы сотрудников и руководителей организации, изъята служебная документация, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.